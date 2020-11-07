صور.. رنا رئيس تهنئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم

حرصت الفنانة رنا رئيس على تهنئة الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت "رنا" مجموعة صور لها برفقة العروسين، وهنأتهما قائلة: "ألف مبروك لأطيب البشر. أتمنى لكما حياة سعيدة"،

وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر

الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر الذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن رنا رئيس تشارك في مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال.