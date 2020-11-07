شاهد.. فيفي عبده تهنئ أحمد خالد صالح وهناد مهنى بحفل زفافهم

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى بمناسبة حفل زفافهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت فيفي صورة تجمع العروسين والعازف الكبير هاني مهنى وتم وضع الفنان الراحل خالد صالح خلال الصورة عن طريق الفوتو شوب، وعلقت عليها قائلة : "الف مبروك فرح العروسة

هنادي ابنة اخويا وصديق العمر هاني مهنى والعريس احمد ابن الفنان الغالي المحترم خالد صالح الله يرحمه.. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب".

يشار إلى أن كان احتفل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة

من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

ويذكر ان أشترك الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.