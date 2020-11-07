صورة .. عمر كمال برفقة حسن شاكوش وحمو بيكا من حفل زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

هنأ المطرب عمر كمال الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"كمال" صورة له برفقة كل من العروسين، والمطرب حسن شاكوش، والمطرب حمو بيكا، وعلق عليها قائلاً:" مبروك للفنانة هنادى مهنى و الفنان احمد خالد صالح "، وقد

تفاعل معه الكير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلًا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر

الذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذان احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

جدير الذكر أن آخر أعمال عمر كمال أغنية بعنوان"هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، كما شارك الفنان حسن شاكوش في غناء الأغنية، وحققت أكثر من 77 مليون مشاهدة عقب طرحها عبر ناته الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".