عبدالرحيم كمال عن ما وراء الطبيعة : اتعمل بحب وإصرار

أعرب المؤلف عبدالرحيم كمال عن إعجابه الشديد بمسلسل "ما وراء الطبيعة" على الرغم أنه لم يقرأ روايات الكاتب أحمد خالد توفيق من قبل، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "كمال" عبر صفحته قائلًا : "الحقيقة انا مقريتش أي حاجة للمرحوم الكاتب الأستاذ أحمد خالد التوفيقوشفت حلقة من (ماوراء الطبيعة) دون أية معرفة سابقة بيني وبين البطل (رفعت)".
وتابع : "ولقيت نفسي قدام عمل جيد الصنع مثير للمتابعة وتمثيل على درجة عالية من الجودة وعمل وراه صناع محترفين يستحق المتابعة وبيحقق متعة عالية ويبدو
ويذكر أن يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
كما أنه من المقرر أن يكون العمل أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.
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