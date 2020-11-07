شاهد.. دنيا سمير غانم تهنئ هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنانة هنادى مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"دنيا" مجموعة صور لها برفقة كل من زوجها الإعلامي رامي رضوان، والعروسين، وعلقت عليهم قائلة قائلة:" ألف مبروك ربنا يحفظكم و يسعدكم "،وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة ، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي.، وقد قاما العروسين بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد
الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة دنيا سمير غانم مسلسل"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني عام 2019، بطولة محمد سلام، شيماء سيف، سمير غانم، أحمد رزق، عمرو وهبة، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوي.
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