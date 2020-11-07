عامل في ماكدونالدز: سلسلة المطاعم “تكذب” على العملاء حول حجم الأكواب الخاصة بها

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 2:35 مساءً

بعتقد البعض بأن الأكواب في سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” مختلفة الأحجام، لكن الحقيقة مختلفة، وجاء في مقال نشره موقع “ميرور” وترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال”…

فاجأ عامل في ماكدونالدز يدعي أن جميع الكؤوس بنفس الحجم ،عشاق الطعام.

وفضح العامل الذي يدعى ميكا، سلسلة الوجبات السريعة بعد مشاركته مقطع فيديو يوضح وجهة نظره على TikTok.

ونرى في الفيديو الكوكا كولا وهو يتم سكبها من كوب إلى كوب ، قائلاً: “إنهم يكذبون علينا”

لكن لا يعتقد جميع متابعين “ميكا” أن الخدعة شرعية ، لأنهم يشتركون في نظرياتهم حول كيفية تمكنه من جعل الشراب يملأ كل كوب بحسب الحجم.

يبدأ ميكا بكوب صغير من كوكا كولا ثم يصبه في كوب عادي مع وصول السائل إلى القمة تقريباً.

ثم يسكب المحتويات في كوب كبير ، ومرة أخرى يمكن رؤية الشراب يمتلئ تقريباً إلى الأعلى.

منذ نشره للفيديو ، تلقى 1.6 مليون إعجاب ، وأكثر من 12000 تعليق ، جاء بعضها من أشخاص زعموا أنهم زملاء في العمل لدعم نظريته.

في حين ادعى آخرون أنهم يعرفون السر وراء الخدعة.

وكان عدد قليل من الناس قد سارعوا إلى الردّ عليه حيث قالوا إنه ملأ كل كوب قليلاً حتى تصل محتويات الكوب الصغير إلى الجزء العلوي من الكوب الكبير.

قال أحدهم: “لقد عملت في ماكدونالدز وهذا صحيح ، أقول دائماً لا ثلج أو ثلج على الجانب (في كوب آخر) واطلب فقط الكوب الصغير ، أبداً لا تطلب الحجم المتوسط.”

وأضاف شخص آخر: “كيف يعمل ذلك حتى؟”

وقال ثالث: “قطر الأكواب أوسع وبالتالي فإن النسب تبدو هي نفسها لكنها في الواقع ، ليست كذلك.”

ولكن ليس كل متابعين ميكا يعتقدون أن هذا صحيح لأنهم طلبوا منه إظهار الجزء السفلي من الكأس قبل صب الشراب فيه ، في حين يعتقد آخرون أنه قد تم عكس الفيديو.

وهذا ما دفع ميكا إلى الرد على هذه التعليقات كالتالي : “إلى الناس الذين يعتقدون أنه كان هناك كوكا كولا بالفعل في هذه الأكواب قبل سكبها” وأرفقها ببعض الرموز التعبيرية على شكل المهرج.

وقد اتصلت Mirror Online بمكدونالدز للحصول على تعليق.