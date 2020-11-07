بالفيديو.. نجل أصالة لطارق العريان: أمي وإخواتي لازم ياخدوا حقهم

رنا صلاح الدين - أوضح خالد الذهبى، نجل الفنانة السورية، أسباب هجومه مؤخرا على طليق والدته المخرج طارق العريان، ومطالبته له تخصيص المزيد من الوقت لأفراد أسرته.

خالد قال، في مقطع فيديو: "إلا أهلي إلا إخواتي ومامتي، طارق بحبه وبحترمه علمنى حاجات كتير خلال 14 سنة بينصحنى، وعليا زى ما علمنى خلال 14 سنة انى انصحه وابعتله فويس نوت انه يقضى المزيد من الوقت مع أولاده".

وأضاف: "كنت أتمنى يكون موجود أكتر وأنا تضايقت وقلت اللي قولته ويا تيتو انت عارف بمكالمة واحدة إني قلبي أبيض أنا بسامح وإنت عارف أنا بحبك أد إيه".

واختتم كلامه، بقوله: "في فرق بين أنا ومامتي محدش ينفع يجيب سيرتها أو يمسها مينفعش أسكت.. إلا إخواتي وأمي لازم ياخدوا حقهم".