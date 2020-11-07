خاص.. تفاصيل إصابة الفنان أحمد رزق أثناء تصوير مسلسله الجديد

رنا صلاح الدين - أصيب الفنان أحمد رزق أثناء تصوير مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "في يوم وليلة" أمس الجمعة داخل دار القضاء العالي.

وعلم موقع الخليج 365 تفاصيل إصابة الفنان أحمد رزق من مصادر داخل مسلسله الجديد، حيث كان يصور أحد مشاهد الحركة في المسلسل، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وتابعت مصادرنا وأكدت أن فريق عمل المسلسل، اصطحب الفنان أحمد رزق على الفور إلى إحدى المستشفيات المتواجدة بمنطقة وسط البلد، وأكد الطبيب إنه نتج عن إصابته حدوث شرخ في الركبة، مشيرين إلى إنه سيضطر إلى المكوث في منزله لقرابة أسبوعين حتى يتماثل للشفاء.

مسلسل "في يوم وليلة" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان أحمد رزق كلا من الفنانين، أيتن عامر، وداليا مصطفى، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وآخرين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ35 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي.

يذكر أن الفنان أحمد رزق نافس في الموسم الشتوي الماضي بمسلسله "بخط الأيد"، الذي شاركه في بطولته كلا من الفنانين، إيمان العاصي، وسوسن بدر، وميرنا نورد الدين، وخالد كمال، وآخرين، إضافة إلى ظهور الفنانة يسرا اللوزي كضيفة شرف في أحداثه، والعمل من تأليف ورشى كتابة أشرفت عليها المؤلفة هالة الزغندي، ومن إخراج شيرين عادل.