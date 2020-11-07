بعد عودتها من الجونة.. ميريهان حسين تخضع لتحليل فيروس "كورونا".. ما النتيجة؟

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين لتحليل فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد عودتها من مدينة الجونة، التي تواجدت بها مؤخرا لحضو فعاليات المهرجان.

الفنانة المصرية نشرت صورة التحليل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي جاءت نتيجته "سلبية".

ميريهان أرفقت الصورة، بتعليق قالت فيه: "الحمد لله Negative ربنا يشفي كل مريض و يرفع البلاء".

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من مهرجان الجونة، ومنهم مطرب الراب ويجز، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة.