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صور.. في حفل عائلي أحمد سعد يطرب جمهور أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

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رنا صلاح الدين - أقيم أمس الجمعة حفل الفنان أحمد سعد ضمن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك داخل قاعة سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، تحت قيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وقدم أحمد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

de0d063000.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

وحرص الفنان عمرو سعد على حضور حفل شقيقه أحمد، إضافة إلى حضور شقيقهم الدكتور سامح سعد، وزوج شقيقته محمود الباز، وخطيبة أحمد علياء بسيوني، ومدير أعماله تامر عبدالمنعم، كما حضر المخرج عمر زهران.

de396cb121.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

وافتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد الماضي، وتقام كل حفلات المهرجان داخل دار الأوبرا فرع القاهرة على خشبة مسرح النافورة، وذلك لكونه يوجد في ساحة مفتوحة، حيث أن القائمين على المهرجان يأخذون في الإعتبار أزمة فيروس ، كما تقام حفلات في أوبرا دمنهور والإسكندرية.

939c632cd8.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

يذكر أن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية يقدم فيها 29 حفل، ويشارك فيهم 93 فنان، منهم 81 مطربا، و12 عازف موسيقى، ومن ضمن هذه الحفلات توجد حفلات لمطربين من الوطن العربي، حيث يشارك من لبنان كلا من الفنانين، عاصي الحلاني وسعد رمضان ووائل جسار، كما يشارك الفنان التونسي صابر الرباعي، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المطربين المصريين منهم، أحمد سعد، وعلي الحجار ومحمد الحلو وريهام عبدالحكيم وعفاف راضي ومدحت صالح، وآخرين.

ead89c15d6.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

9fc0a3c8e4.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

783a578b04.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

93fe1e599d.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

a4b7ad95ca.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

842e1c2dff.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

39c1381784.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

c0b64eb460.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

36cfbc35f5.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

44af52eda4.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

ee3c3b949c.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

851de02e6a.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

5ce6ff0047.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

4344da639e.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

dffad0760e.jpgأحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

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