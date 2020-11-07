صور.. في حفل عائلي أحمد سعد يطرب جمهور أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

رنا صلاح الدين - أقيم أمس الجمعة حفل الفنان أحمد سعد ضمن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك داخل قاعة سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، تحت قيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وقدم أحمد خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

وحرص الفنان عمرو سعد على حضور حفل شقيقه أحمد، إضافة إلى حضور شقيقهم الدكتور سامح سعد، وزوج شقيقته محمود الباز، وخطيبة أحمد علياء بسيوني، ومدير أعماله تامر عبدالمنعم، كما حضر المخرج عمر زهران.

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

وافتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد الماضي، وتقام كل حفلات المهرجان داخل دار الأوبرا فرع القاهرة على خشبة مسرح النافورة، وذلك لكونه يوجد في ساحة مفتوحة، حيث أن القائمين على المهرجان يأخذون في الإعتبار أزمة فيروس كورونا، كما تقام حفلات في أوبرا دمنهور والإسكندرية.

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

يذكر أن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية يقدم فيها 29 حفل، ويشارك فيهم 93 فنان، منهم 81 مطربا، و12 عازف موسيقى، ومن ضمن هذه الحفلات توجد حفلات لمطربين من الوطن العربي، حيث يشارك من لبنان كلا من الفنانين، عاصي الحلاني وسعد رمضان ووائل جسار، كما يشارك الفنان التونسي صابر الرباعي، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المطربين المصريين منهم، أحمد سعد، وعلي الحجار ومحمد الحلو وريهام عبدالحكيم وعفاف راضي ومدحت صالح، وآخرين.

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح

أحمد سعد يحيي حفل أوبرا الإسكندرية بحضور أشقائه عمرو وسامح