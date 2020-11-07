شاهد.. هالة صدقي تتألق بإطلالة فرعونية: إشمعنى سوسن بدر؟

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية هالة صدقي جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة "فرعونية"، مستخدمة فيها تقنية "الفوتوشوب".

الفنانة المصرية أرفقت الصورة التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق طريف، حيث قالت: "اشمعني سوسن بدر هي نفرتيتي وانا بنت خالتها نفر".

وكانت الفنانة المصرية هالة صدقي قد قالت إنها تلقت 145 ألف عرض زواج، وذلك بعد الأزمة التي وقعت مؤخرا بينها وبين زوجها.

الفنانة المصرية قالت، خلال لقائها ببرنامج The Insidar بالعربي: "جالي 145 ألف عرض جواز، قولتلهم ابعتولي السي في ونعمل بحث، طبعا ضحكت".

وأضافت أن البعض هاجمها، بقولهم: "انتي لسة هتتجوزي تاني"، لافتة إلى أنها دت عليها مازحة: "بس اتطلق الأول، بس ندمت إني فضلت 5 سنين ساكتة، ومش قايلة إن عندي مشاكل عائلية لأني ضيعت على نفسي فرص كتير".

وبسؤالها عما إذا كانت ستفكر في الزواج مجددا إذا حدث الانفصال بينها وبين زوجها، قالت: "لأ طبعا أعوذ بالله".