بصورة نادرة.. أكرم حسني يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده لاعب نادي الزمالك السابق

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان المصري أكرم حسني الذكرى الأولى لوفاة والده، الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات، بصورة نادرة له، أثناء تواجده في الملعب
أكرم حسني أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "الذكرى السنوية الاولى لابويا الله يرحمه .. من فضلكم ادعوله بالرحمه والمغفرة والفردوس الاعلى باذن الله".
وكان أكرم حسني قد نعى والده، إثر وفاته يوم 7 نوفمبر العام الماضي، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وكتب أكرم ناعيا والده عبر تويتر: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب، وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".
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