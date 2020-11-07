درة تتجاهل أزمة زواجها وتدخل تصوير هذا العمل.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة التونسية درة مؤخرا على القيام ببطولة عمل جديد، حيث تعود بتجسيد دور البطولة في الحكاية الثامنة من مسلسل "إلا أنا"، والتي تحمل عنوان "في الحب سوا".

وتنتظر درة قيام الجهة المنتجة بإتمام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في العمل حتى تبدأ تصويره، حيث مقرر له أن يكون بداية تصويره في خلال الأيام القليلة المقبلة، ومقرر أيضا أن يتم تصوير الحكاية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية، وهي من تأليف محمد الدباح وريم القماش، ومن إخراج محمود كامل.

مسلسل "إلا أنا" من تأليف الكاتب يسري الفخراني، وعرض منه 6 حكايات قبل ذلك وهما، حكاية "بنات موسى" التي قامت ببطولتها الفنانة فاء عامر، وحكاية "سنين وعدت" التي قامت ببطولتها الفنانة أروى جودة، وحكاية "أمل حياتى" التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع، وحكاية "أمر شخصى" التي قامت ببطولتها الفنانة شيرى عادل، وحكاية "ضى القمر" التي قامت ببطولتها الفنانة كندة علوش، وحكاية "لازم أعيش"، التي قامت ببطولتها الفنانة جميلة عوض، ومن المقرر أن يبدأ اليوم السبت إذاعة الحكاية السابعة، التي تحمل عنوان "ربع قيراط"، وتقوم ببطولتها الفنانة ريهام عبدالغفور.

يذكر أن مسلسل "إلا أنا" يعتمد على تقديم حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية ومكونة من 10 حلقات، وتضم كل حكاية بطلة ومؤلف ومخرج خاص بها.