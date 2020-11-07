جوني ديب يخسر دوره في "فانتاستيك بيستس".. ما السر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خسر الممثل الأمريكي جوني ديب دوره في فيلم "فانتاستيك بيستس"، بعد أن طلبت منه الشركة المنتجة للفيلم التنحّي عن الدور.

يأتي ذلك في أول انعكاس على حياة ديب المهنية لخسارته دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية إثر اتهامها إياه بأنه "زوج معنّف".



وكان نجم "بايرتس أوف ذا كاريبيان" جازف بحياته المهنية من خلال مقاضاته مجموعة "نيوز جروب نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "ذي صن" التي اتهمته بتعنيف زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد.

وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت حكماً لصالح الصحيفة، معتبرة أن التوصيفات التي أوردتها "صحيحة بدرجة كبيرة" لأن "الأكثرية الساحقة من الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها"، بعد محاكمة أقيمت على مدى 3 أسابيع خلال يوليو الماضي.





وكتب ديب الجمعة عبر حسابيه على "أنستقرام" و"فيسبوك" أن "الحكم غير الواقعي للمحكمة لن يغيّر الحقيقة"، مؤكداً أنه يعتزم استئنافه.

وشكر جمهوره قائلاً إنه "متأثر" لتلقيه "الكثير من رسائل" الدعم.

وكانت المحاكمة التي غالباً ما كان يحضرها ديب وطليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطرقت إلى تفاصيل محرجة عن حياتهما الخاصة، من إدمان جوني ديب المخدرات، واتهاماته لهيرد بالخيانة، مروراً بالعثور على براز في سريرهما الزوجي. وقد وجدت الصحف الشعبية البريطانية مادة تناسبها في هذه التفاصيل.





وأضاف النجم "حياتي ومسيرتي المهنية لن تحددهما هذه اللحظة، ويبقى تصميمي قوياً وأودّ أن أثبت أن الاتهامات في حقي مغلوطة".

لكنّ مسيرة ديب المهنية بدأت تتأثر سلباً بقرار المحكمة، إذ كشف الممثل أن شركة "وورنر براذرز" طلبت منه الاستقالة من دور "جريندلوالد" الذي يؤديه في فيلم "فانتاستيك بيستس" المقبل، وقد وافق ديب على هذا الطلب.