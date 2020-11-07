"حضور علاء وجمال مبارك و"الصاوي" يقبل يد "هنادي".. لقطات حفل زفاف أحمد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور كوكبة من نجوم الفن، ونرصد لكم أبرز لقطات الحفل في السطور التالية:

- حضور نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء مبارك وجمال مبارك لحفل الزفاف.

- رقص الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا على موسيقى والدها الموسيقار هاني مهنا.

- حضور نجوم الفن والغناء لحفل الزفاف بينهم تامر حسني وحكيم ومدحت صالح وبوسي، ودنيا سمير غانم وآيمي سمير غانم وحسن الرداد ودرة وهاني رمزي ومحمد هنيدي وأحمد الفيشاوي.

- إلتزام الفنان محمد هنيدي في حفل الزفاف بارتداء الكمامة، بعكس عدد من الفنانين الذين تخلو عن ارتداءها بالحفل.

- اشترطت وزارة الصحة في تصريحها لإقامة حفل الزفاف على عدم اصطحاب الحضور للأطفال.

- رقص خالد الصاوي وتقبيله يد العروس الفنانة هنادي مهنا.

- ظهور العريس الفنان أحمد خالد صالح ببدلتين بحفل زفافه، الأولى بيضاء اللون والثانية سوداء اللون.

- حضور الفنانة درة وزوجها المهندس هاني سعد في أول ظهور لهما بعد الزواج.

وكانا العروسان الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، قد احتفلا بعقد قرانهما يوم ٧ أكتوبر الماضي.