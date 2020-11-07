صور وفيديوهات| نجوم حضروا حفل رفاف هنادي وأحمدصالح.. وهؤلاء شاركوا بإحيائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما شارك عدد من نجوم الغناء في إحياء الحفل.

وكان من بين النجوم الذين حضروا حفل الزفاف: "دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامي رامي رضوان ودرة وزوجها المهندس هاني سعد وأحمد فهيم ومحمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض وخالد الصاوي و عمرو يوسف وكندة علوش ومحمد هنيدي وأحمد الفيشاوي وأحمد زاهر وابنته ليلى وشيماء سيف وزوجها وطارق عبدالعزيز وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وهاني رمزي".

فيما شارك عدد من النجوم في إحياء حفل الزفاف، وكان من بينهم، الفنان تامر حسني وحكيم وحسن شاكوش وعمر كمال وبوسي ومحمد الشرنوبي ومدحت صالح.

يذكر أن، مسلسل "الفتوة" كان التعاون الأول الذي يجمع بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والمسلسل بطولة: ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي ، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، غادة طلعت، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.