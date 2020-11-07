ميرهان حسين تكشف نتيجة تحاليل فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : كشفت الفنانة ميرهان حسين، عن نتيجة تحاليل فيروس كورونا، التي أجرتها مؤخرا. ونشرت ميرهان، صورة نتيجة التحاليل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "الحمد لله.. سلبي.. ربنا يشفي كل مريض ويرفع البلاء". جدير بالذكر أن ميرهان حسين شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسني، وظهرت كضيفة شرف في حلقات مسلسل "رجالة البيت" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

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