نجوم الفن يهنئون أحمد خالد صالح وهنادي مهنا على زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم التهنئة للفنان أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، على زواجهما، بعدما احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونرصد لكم تهنئة الفنانين لهما في السطور التالية:

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورا لها من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك.. ربنا يحفظكم ويسعدكم".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة للعروسين عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك.. العروسة هنادي ابنة أخويا وصديق العمر هاني مهنا والعريس أحمد ابن الفنان الغالي والمحترم خالد صالح الله يرحمه.. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب ".

أحمد فهيم

نشر الفنان أحمد فهيم، صورة له مع نجل خالد صالح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك يا حبيبي.. وربنا يفرح قلبك ويسعدك".

منى الشاذلي

نشرت الإعلامية منى الشاذلي، صورة لها مع العروسين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك أحمد خالد صالح وهنادي مهنا".