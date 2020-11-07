محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نشر الناقد الأمير أباظة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورا لشوارع الأسكندرية، بعدما تزينت بملصقات الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي، المقرر انطلاق فعالياتها مساء اليوم السبت 7 نوفمبر.
وعلق "بوستر الاسكندرية السينمائي يغطي شوارع الاسكندرية، شكرا للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، وشكرا للصديق الأستاذ محمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة بالأسكندرية".
جدير بالذكر أن الدورة الجديدة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي والذي سيتم تكريمه، إلى جانب تكريم الفنان صلاح عبدالله بنفس الدورة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوارع الأسكندرية تستعد لاستقبال مهرجانها السينمائي بملصقات الدورة 36 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.