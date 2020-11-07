شوارع الأسكندرية تستعد لاستقبال مهرجانها السينمائي بملصقات الدورة 36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الناقد الأمير أباظة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورا لشوارع الأسكندرية، بعدما تزينت بملصقات الدورة 36 لمهرجان الأسكندرية السينمائي، المقرر انطلاق فعالياتها مساء اليوم السبت 7 نوفمبر.

وعلق "بوستر الاسكندرية السينمائي يغطي شوارع الاسكندرية، شكرا للسيد اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، وشكرا للصديق الأستاذ محمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة بالأسكندرية".

جدير بالذكر أن الدورة الجديدة تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي والذي سيتم تكريمه، إلى جانب تكريم الفنان صلاح عبدالله بنفس الدورة.