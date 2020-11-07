بالفيديو| تطهير مقر حفل افتتاح "الأسكندرية السينمائي" وفندق الضيوف قبل ساعات من انطلاق المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، المقرر انطلاق دورته الـ36 بحفل افتتاح يُقام مساء اليوم السبت، عن عمليات التعقيم والتطهير التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية ضيوف المهرجان.

ونشر أباظة صورا وفيديوهات أثناء تطهير القاعات ومكان استقبال حفل الافتتاح ومقر إقامة الضيوف، معلقا "عمليات تطهير وتطبيق كافة الاحترازات الصحية في مسرح محمد عبدالوهاب مقر افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي وفندق شيراتون مقر اقامة الضيوف قبل ساعات من حفل الافتتاح".

جدير بالذكر أن مهرجان الأسكندرية السينمائي يكرم في دورته الجديدة الفنان الكبير عزت العلايلي والفنان الكبير صلاح عبدالله.