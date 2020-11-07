محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شهد حفل زفاف الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، حضور كوكبة من نجوم الفن، وأصدقاء العروسين.
وظهر في الحفل الفنان محمد هنيدي بصحبة ابنته، مرتديا كمامة سوداء، بينما قام الفنان خالد الصاوي بتهنئة العروس وتقبيل يدها والرقص على أنغام أغنية لتامر حسني.
ورقصت الفنانة شيماء سيف والممثلة ليلى أحمد زاهر والممثل تيام قمر.
جدير بالذكر أن هنادي وأحمد خالد صالح تعاونا في مسلسل "الفتوة" الذي عُرض السباق الرمضاني الماضي، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| حفل زفاف هنادي مهنا.. "هنيدي" بكمامة سوداء و"الصاوي" وشيماء سيف يرقصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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