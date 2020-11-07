مريهان حسين تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها صورة نتيجة تحليل فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "مريهان" على الصورة قائلة : "الحمد لله سلبي.. ربنا يشفي كل مريض ويرفع البلاء"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام الصحاة والسعادة في حياتها. الصحاة والسعادة في حياتها. ويذكر أن كان أعلن مؤخرًا مجموعة من النجوم عن إصابتهم بفيروس كورونا منهم: "نشوى مصطفى، زينب غريب، سارة عبدالرحمن، يارا العشري، ريم العدل، بكري خالد".

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