الليلة.. تامر حسني يطرح أغنيتي من ألبوم خليك فولازي

يستعد النجم تامر حسني لطرح أغنيتي "كرهتني في الحب"، "قولني كلام" ضمن ألبومه الجديد "خليك فولازى" مساء اليوم، السبت.

يشار إلى أن "كرهتني في الحب"

و"قولني كلام" الأغنية الخامسة والسادسة من ألبوم خليك فولازي، وذلك بعدما طرح : "اختراع، مبطلناش إحساس، فجاة افترقنا، بألف السلامة".

يذكر أن طرح المطرب تامر حسني مؤخرا أغنية "فرصة عمر" كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد، وهى إهداء من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.