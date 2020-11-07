شاهد.. تامر حسني يهنئ أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بزفافهم

حرص النجم تامر حسني على تهنئة كل من الفنانين أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بمناسبة حفل زفافهما، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "حسني" عبر مقطع فيديو يجمعه بالعروسين، وعلق عليها قائلًا : "مليون مبروك لحبايب قلبي الغاليين ربنا يحفظكم يا

غاليين يا ولاد الغاليين".

يشار إلى أن كان احتفل الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنى، بحفل زفافهما أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم

حكيم.

ويذكر أن اشترك الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.