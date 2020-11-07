على غرار عمرو سلامة.. تامر فرج يوجه نصائح لجمهوره قبل مشاهدة الآنسة فرح

حرص الفنان تامر فرج على مشاركة جمهوره مجموعة نصائح قبل مشاهدة مسلسل "الآنسة فرح" في مداعبة من للمخرج عمرو سلامة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "فرج" عبر صفحته قائلًا: "طب يا جماعة أنا قلت لناس كتير أن المسلسل هيبدأ يوم ٨ بس الصح أنه هيبدأ يوم ١٥ نوفمبر على شاهد vip وبعد كده

هينزل على قنوات mbc.. من يوم ١٥ إن شاء الله تابعوا مسلسل الآنسة فرح الجزء التانى عشان تعرفوا أم فريد هيحصلها إيه وماجد الألفى هيعمل إيه".

وأضاف: "تعليمات المشاهده:لازم تتفرج على المسلسل بشكل شرعى ... او غير شرعى قشطه.. ولع كل أنوار البيت وأنت بتتفرج .. اتفرج على

المسلسل على لابتوب أو تليفون محمول.. محدش يابنى بيتفرج على التلفزيون دلوقتي.. لازم تتفرج وأنت محضر لب وسوداني أو كاجو وفسدق حسب الإمكانيات الماديه لكل متفرج".

وتابع : "المهم تشرب كافيه لاتيه هازلنت سكيمدميلك.. لو هتتفرج وأنت بتاكل طبيخ أوعى تهطل على هدومك من كتر الضحك.. فى ناس غلبانة بتتعب عشان تغسلك هدومك.. اتكلم مع اللى جنبك عادى وأنت بتتفرج.. ما هو كده كده اللى هيفوتك تقدر تعمل ستوب وترجعه تاني.. مع تمنياتنا بمشاهدة ممتعة".