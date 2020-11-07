في ذكرى وفاته الأولى.. معلومات لا تعرفها عن هيثم أحمد زكي

يحل اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازال خالدًا في أذهان الملايين من جمهوره.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن هيثم أحمد زكي:

نجل الفنان القدير أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد.

رحلت والدته فتولى جده وجدته رعايته، إلا أنهما رحلا واحداً تلو الآخر، وكان وقتها يبلغ من العمر 14 عاماً، لتنتقل مسؤوليته إلى خاله هشام فؤاد.

غير أن الأمر لم يدم سوى عامين بعدما رحل خاله، كان هيثم في السادسة عشرة من

عمره لينتقل للعيش مع والده.

وظل مع والده لـ5 سنوات ثم رحل وترك هيثم وهو في الـ21 من عمره ومنذ ذلك الوقت، ظل وحيداً، ولم يترك أي مناسبة تلفزيونية يتحدث فيها سوى ويشير إلى هذا الأمر ومدى الألم الذي يسببه له.

وكونه القاسم المشترك بينه وبين والده الراحل الذي كان يشعر بالوحدة أيضاً.

ومثلما بدأت رحلته الفنية مع المخرج شريف عرفة في فيلم "حليم"، انتهت أيضاً مع نفس

المخرج الذي استعان به في فيلم "الكنز".

بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو".

لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا".

حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل "كلبش 2"، واختتمت مسيرته بفيلم "الكنز 2".

توفي في 7 نوفمبر 2019 إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عام.

حرص أصدقائه على بناء مسجد باسمه.