بالفيديو.. رقصة غريبة لمحمد الشرنوبي في زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

رنا صلاح الدين - حرص الفنان المصري محمد الشرنوبي على حضور حفل زفاف الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح، واصطحب معه زوجته راندا ياض.
وقد ظهر مقطع فيديو لمحمد الشرنوبي وهو يرقص خلال الحفل بطريقة غريبة وحماس شديد، على نغمات الأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات.
يذكر أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد شهد حضور عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.
وكان الفنان محمد الشرنوبي قد انضم مؤخرا إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، ومن تأليف محمود زهران، ويخرجه هادي الباجوري.
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