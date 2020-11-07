طرح فيلم إلهام شاهين "حظر تجول" في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - قرر فريق عمل فيلم "حظر تجول"، الذي تقوم ببطولته الفنانة إلهام شاهين طرحه في دور العرض في خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما يتم عرضه في فاعليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر بدئها يوم 2 من شهر ديسمبر وتستمر حتى الـ12 من نفس الشهر.

فيلم حظر تجول

ويعد فيلم "حظر تجول" الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس في فاعليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث يمثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم حظر تجول

فيلم "حظر تجول" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانة إلهام شاهين كلا من الفنانين، أحمد مجدي، وأمينة خليل، ومحمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي بدورته الـ74، والعمل من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم حظر تجول

تدور أحداث العمل في فصل الخريف بعام 2013 أثناء إتباع حظر التجول في مصر في هذه الفترة، حيث تدور حول فاتن التي خرجت من السجن بعد قضائها فيه 20 عاما، نتيجة إرتكابها جريمة مروعة، ونتيجة لحظر التجوال أجبرت فاتن على قضاء ليلتها عند "ليلى" التي تسألها أسئلة عديدة كأنها في محاكمة قضائية، حيث تبحث ليلى عن أسئلة لم تجد لها إجابات منذ إرتكاب فاتن الجريمة، ويمر الليل في محاولة كل منهما تقبل الأخرى.

يذكر أن هذا العمل يمثل عودة للفنانة إلهام شاهين في المنافسة من جديد في السينما، حيث أخر مشاركة لها كانت منذ 4 أعوام، من خلال فيلم "يوم للستات"، التي تعاونت فيه مع المخرجة كاملة أبو ذكري، وعرض للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2016.