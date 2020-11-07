شاهد.. بعد طرح فيلم "خيط دم" لنيللي كريم وظافر العابدين.. علي الحجار: سبقناهم بهذا الفيلم

رنا صلاح الدين - بعد طرح فيلم "خيط دم" للفنانة نيللي كريم والفنان ظافر العابدين، على منصة "شاهد"، ردد البعض أنه أول فيلم مصري عن مصاصي الدماء، وهو ما نفاه الفنان علي الحجار.

علي الحجار أكد انه سبق نيللي وظافر بفيلم عن مصاصي الدماء، وهو فيلم "أنياب"، والذي تم إنتاجه عام 1981، وشاركه بطولته أحمد عدوية، ومنى جبر.

الفنان المصري نشر صو من فيلم "أنياب"، على حسابه الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلق قائلا: "مبروك للنجوم نيللي كريم وظافر العابدين فيلمهم الجديد عن مصاصي الدماء، بس إحنا سبقناهم .. الصور من فيلم أنياب، إنتاج 81".

علي الحجار

يذكر أن فيلم "أنياب" من بطولة علي الحجار، وأحمد عدوية، ومنى جبر. وطلعت زين ومن إخراج محمد شبل، وتدور أحداثه حول تعطل سيارة علي ومنى، في طريقهما لحضور إحدى الحفلات في ليلة رأس السنة، فيضطران للجوء إلى إحدى المنازل المهجورة لاستخدام الهاتف للاتصال باصدقائهما، فيكتشفان أنهما في منزل دراكولا، والذي يقوم بدوره "أحمد عدوية".