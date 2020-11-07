مزح أنغام في هذا التاريخ

متابعة بتجـــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية أنغام لطرح ألبومها الجديد باللهجة الخليجية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكشفت أنغام في الساعات الماضية عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي عن برومو الألبوم الذي يحمل اسم “مزح” وسط ترقب من جمهورها في الخليج.

ويصدر ألبوم “مزح” بعد أيام قليلة حيث حددت شركة “روتانا” يوم 11 نوفمبر موعدًا نهائيًا لطرحه.

ويضم الألبوم أنماطًا موسيقية منوعة بين الرومانسي والطربي وتعاونت فيه أنغام مع نخبة من صناع الأغنية الخليجية.