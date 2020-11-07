مليون مشاهدة لكليب هادي أسود “يهز الأرض”

متابعة بتجــــــــــــرد: يحصد الفنان السوري هادي أسود أصداء أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “يهز الأرض” والتي طرحها مؤخرًا بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.
وحقق كليب الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على طرحه. الكليب يحمل توقيع المخرج فادي حداد وهو قائم على بساطة الفكرة مع التركيز على التفاصيل الصغيرة فيه.
تدور قصة الكليب حول حالة حب يعيشها هادي أسود مع فتاة تعمل نادلة في أحد المطاعم، خاصة أن هادي يقصد المطعم يومياً لتناول الطعام بسبب عمله مقابل المطعم، فتنشأ قصة حب جميلة بينهما، يقدمّها المخرج فادي حداد ضمن لقطات لافتة تجمع الثنائي.
نفيد بالذكر أن أغنية “يهز الأرض” من كلمات والحان عمرو الشاذلي، توزيع زووم وتسجيل استوديو ناصر الأسعد.
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