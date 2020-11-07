برغم حضورها جميع فعاليات مهرجان الجونة.. بشرى تعلن سلبية إصابتها بـ "كورونا": هذا هو السر

رنا صلاح الدين - بعد عودتها من مدينة الجونة، التي تواجدت فيها لحضور فعاليات الدوة الرابعة من مهجان الجونة، خضعت الفنانة المصرية بشرى لتحليل فيروس "كورونا".

بشرى أعلنت نتيجة تحليلها، والتي جاءت سلبية، ونشرت نتيجة التحليل على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله نتيجة تحليل الـpcr الخاص بي سلبية رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان".

وكشفت الفنانة المصرية سر عدم إصابتها، بقولها: "الالتزام بالكمامة هو_ لسر.. ربنا يحفظ الجميع وشكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات".

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من المهرجان، ومنهم مطرب الربا ويجز، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة.