يسرا تعلن نتيجة تحليل فيروس "كورونا".. وحنان ترك تعلق

رنا صلاح الدين - بعدما أعلن عدد من الفنانين الذين شاركوا مؤخرا في مهرجان "الجونة" السينمائي، إصابتهم بفيروس "كورونا"، حرصت الفنانة المصرية يسرا على إجراء التحليل، للاطمئنان على صحتها.

يسرا أعلنت نتيجة التحليل، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، بقولها: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية".

الفنانة المصرية أضافت: "بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعا".

الفنانة المعتزلة حنان ترك علقت على تغريدة يسرا، بقولها: "اللهم لك الحمد ربنا يمتعك بالصحه والعافيه دائما ابدا باذن الله".

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا" بعد عودتهم من مهرجان الجونة، ومنهم مطرب الربا ويجز، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة.