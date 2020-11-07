بعد إصابة عدد من الفنانين بـ "كورونا".. أمير طعيمة يدافع عن مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - دافع الشاعر والكاتب أمير طعيمة عن مهرجان الجونة السينمائي، بعدما اتهمه البعض مؤخرا بالتسبب في انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما أعلن عدد من الفنانين الذي شاركوا به بإصابتهم بالفيروس.

أمير طعيمة كتب، على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "الناس فوق بعض في كل مكان، وما بتكلمش علي المضطرين لأكل عيشهم، ليه محسسني إن مهرجان الجونة هو الوحيد اللي كان فيه تجمعات".

وأضاف: "ده أنا لما بشوف في سوبر ماركت حد بكمامة ببقي عايز أبوس إيده من كتر ما أنا شايفه ملتزم هُم الـ ٥٠٠ واحد دول سبب وجود الكورونا في مصر يعني؟".

وكان عدد من الفنانين قد أعلنوا مؤخرا إصابتهم بفيروس "كورونا"، ومنهم مطرب الربا ويجز، والفنانة سارة عبدالرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنانة بسمة.