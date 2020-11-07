تهنئة ومانسية من هنا الزاهد لزوجها أحمد فهمي في عيد ميلاده: أنضف وأحن واحد في العالم

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية هنا الزاهد تهنئة رومانسية لزوجها الفنان أحمد فهمي، بمناسية عيد ميلاده، الذي وافق أمس الجمعة 6 نوفمبر.

هنا كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "طيب أنا أول مرة أكتب كده بس حسيت إن يوم عيد ميلادك معبرتش أوي عن اللي جوايا. وقولتلك عيد ميلاد سعيد صديقي المقرب".

الفنانة المصرية أضافت: "حقيقي أنت أكتر صاحب ليا في الدنيا.. أنت أنضف وأطيب وأحن وأجدع واحد في العالم.. ربنا يخليك ليا.. وأنا دايما فخورة بيك".

أحمد فهمي علق على كلام زوجته، بقوله: "أنا اللى فخور بيكى و متأكد ان السنة الجاية هتبقى احلى سنة عليكى".

هنا الزاهد واحمد فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد بدأت مؤخرا تصوير أولى حلقات مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان "حلوة الدنيا سكر"، في أحد الأستديوهات.

ومسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعد أولى بطولات الفنانة هنا الزاهد المطلقة في الدراما، وتقوم فكرته على مجموعة من الحكايات، حيث إن العمل يقدم 9 حكايات في 45 حلقة، كل حكاية يتم تقديمها في 5 حلقات، وكل حكاية يقوم بكتابتها مؤلف مختلف.