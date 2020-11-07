بالفيديو.. هنادي مهنى تشعل حفل زفافها برقصة على أغنية "خطوة"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية هنادي مهنى بحفل زفافها، أمس الجمعة، على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهنادي مهنى وهي تشعل حفل زفافها برقصة على أغنية "خطوة" للفنان مصطفى حجاج.

وحرص على الحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكانت الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت مؤخرا بليلة حنتها، وغلب على هذه الليلة الطابع الشعبي، حيث زين المكان بسرداق أحمر وأعمدة نور تغلب عليها الشكل الشعبي، كما كان يوجد توك توك في المدخل، إضافة إلى ارتدائها جلباب بلدي هي وعريسها الفنان أحمد خالد صالح.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم