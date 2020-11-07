شاهد.. أول ظهور لدرة وزوجها بعد أيام قليلة من زفافهما

رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة التونسية درة على حضور حفل زفاف الفنانة الشابة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح، والذي أقيم مساء الجمعة 6 نوفمبر، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

درة حضرت الحفل برفقة زوجها المهندس هاني سعد، وذلك في أول ظهور لهما بعد أيام قليلة من زفافها، والتقطا صورة سويا خلال الحفل.

درة وزوجها

يذكر أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد شهد حضو عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم

وكانت درة قد احتفلت بزفافها يوم الاثنين الماضي 2 نوفمبر، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن.