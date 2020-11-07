- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - حرصت الفنانة التونسية درة على حضور حفل زفاف الفنانة الشابة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح، والذي أقيم مساء الجمعة 6 نوفمبر، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.
درة حضرت الحفل برفقة زوجها المهندس هاني سعد، وذلك في أول ظهور لهما بعد أيام قليلة من زفافها، والتقطا صورة سويا خلال الحفل.
درة وزوجها
يذكر أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد شهد حضو عدد من الفنانين منهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.
أحمد خالد صالح وهنادي مهنى من حفل زفافهم
وكانت درة قد احتفلت بزفافها يوم الاثنين الماضي 2 نوفمبر، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة، بحضور عدد من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور لدرة وزوجها بعد أيام قليلة من زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.