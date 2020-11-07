رنا صلاح الدين - دخل مسلسل "ما وراء الطبيعة" للفنان المصري أحمد أمين قائمة imdb لأفضل 250 مسلسل في العالم، واحتل بها المرتبة رقم 187. الفنان المصري أحمد أمين أعاد نشر هذا الخبر، على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "ايه الأخبار الحلوة دي!!! الحمد لله". ونشر القائمة، وقال: "دي قائمة imdb لأفضل ٢٥٠ مسلسل في العالم.. هاتفتح هاتلاقي مسلسل مصري اسمه #paranormal ده معناه ان #ما_وراء_الطبيعة بينافس على مستوى صناعة المسلسلات في العالم.. الحمدلله". ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، رزان جمّال وآية سماحة، رؤية وإشراف إبداعي: عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لأحمد أمين بعد دخول "ما وراء الطبيعة" قائمة imdb لأفضل 250 مسلسل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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