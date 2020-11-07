مروان خوري ينتهي من تسجيل 3 أغنيات جديدة.. العد العكسي بدأ

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى النجم اللبناني مروان خوري من تسجيل 3 أغنيات جديدة، يستعد لطرحها تباعًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى خلال الفترة المقبلة.

وكشف المؤلف الموسيقي محمود عيد إلى أن العد العكسي لإصدار هذه الأغاني بدأ، وذلك من خلال تغريدة عبر موقع “تويتر”، حيث كتب: “حتى بهالايام الصعبة، رح يضل عنا امل و رح نكفي شغلنا ونحاول نعبر عن مشاعرنا بالاغاني والاعمال الحلوة. انتهينا من تسجيل ٣ اغاني… و بلشنا بالعد العكسي !”.

من جانبه أعاد مروان خوري نشر التغريدة، فأشعل حماس المتابعين الذين ينتظرون كل جديد منه بفارغ الصبر.

نفيد بالذكر أن الفنان الشامل مروان خوري طرح في شهر تموز/يوليو الماضي أغنية “كمل حياتك” من كلماته وألحانه وتوزيع داني خوري.

وجاءت الأغنية بمثابة رسالة تفاؤل، دعا من خلالها مروان إلى التمسك بإرادة الحياة رغم قسوة ما يمرّ به العالم منذ انتشار وباء كورونا الذي قيّد البشر في مختلف بقاع الأرض.

وحققت أغنية “كمل حياتك” ما يقارب المليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناة مروان خوري الرسمية في موقع “يوتيوب”.