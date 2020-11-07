مي عمر تبدأ “نسل الأغراب” بعد نهاية “لؤلؤ”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد الفنانة مي عمر لبدء تصوير مسلسل “نسل الأغراب” الذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا، وأمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان 2021.

واتفقت عمر على بدء تصوير مشاهدها، عقب الانتهاء من تصوير مسلسل “لؤلؤ” أواخر الشهر الحالي، حيث تتبقى لها مشاهد قليلة. ويعد هذا العمل هو البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما التلفزيونية.

ومن المنتظر عرض مسلسل “لؤلؤ” خارج السباق الرمضاني، حيث يتكون من 40 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

وأوشك المخرج محمد سامي على الانتهاء من كتابة سيناريو مسلسل “نسل الأغراب”، الذي رصدت له الجهة المنتجة ميزانية ضخمة.

يذكر أن مي عمر شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل “الفتوة” مع ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، وأحمد خليل، وغادة طلعت، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، وعايدة رياض، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.