نيللي كريم تكشف حكاية الورم ورحلة علاجها في أميركا

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة المصرية نيللي كريم للمرة الأولى تفاصيل تعرّضها لورم في وجهها ما جعلها تذهب في رحلة علاج إلى أميركا.

وقالت نيللي في مقابلة لها ببرنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية “الحياة”، إنها كانت تشعر بالقلق من هذا الورم، فذهبت إلى أكثر من طبيب، حيث قال لها أولهم إنها من الممكن أن يحدث لها شلل، وستعود إلى طبيعتها بعد سنة، لكن طبيباً في أميركا قال لها إنها ستكون جيدة.

وأضافت أنها عندما سمعت مثل هذا الكلام، كانت تفكر في عملها، وأنها ستجلس في منزلها، ولن تعود للتمثيل مرة أخرى، مشيرة إلى أنها شعرت بالراحة بعدما طمأنها الطبيب.

وعن رد فعلها بعد نجاح الجراحة قالت: “تحدثت عبر الهاتف مع كل الناس الذين أحبهم، وأولهم كانت كاملة أبو ذكري، فقلت لها: كاملة أنا بحبك ولم تفهم ما الذي يحدث”.