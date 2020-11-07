نقابة المهن التمثيلية.. خبر وفاة نشوى مصطفى غير صحيح

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بخبر وفاة الفنانة نشوى مصطفى، التي دخلت أحد المستشفيات، خلال الأيام الماضية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونفى مصدر مسؤول بنقابة المهن التمثيلية، خلال تصريحات له صحة هذه الأخبار، مؤكدا أنها لا تزال تتلقى الرعاية الصحية وصحتها في حالة تحسن ملحوظ.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت إصابتها بالفيروس، عبر حسابها الخاص بموقع “فايسبوك”، محذرة جميع مخالطيها بالتأكد من عدم نقل العدوى لهم وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم.

وفوجئنا في اليوم التالي، باستغاثتها ومطالبتها بنقلها للمستشفى نتيجة عدم استجابتها للعلاج المنزلي، وعلى الفور استجابت وزارة الصحة لها وتم نقلها لأحد مستشفيات القاهرة، وبدأت في تلقي العلاج الازم للقضاء على الفيروس.

وأجرت نشوى مصطفى، مداخلة هاتفية لها من داخل المستشفى مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأول، لطمأنة محبيها على حالتها الصحية، حيث أكدت أنها تتلقى الرعاية الصحية الكاملة، وتحظى باهتمام كبير من قبل الأطباء والممرضين.

وكشفت نشوى مصطفى، كواليس إصابتها بالفيروس، موضحة أنها شعرت بأعراضه منذ أسبوع والتي تشبه بدرجة كبيرة أعراض الأنفلونزا العادية، ولكن بدأت تشعر بآلام حادة في جميع أجزاء جسدها، وصعوبة شديدة في التنفس مما استلزم نقلها للمستشفى.

ووجهت نشوى مصطفى، رسالة لجميع المشاهدين تطالبهم خلالها بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية التي ستساعد على عدم نشر العدوى، كما حرصت في نهاية حديثها على توجيه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بعلاج المصريين.

يذكر أن نشوى مصطفى، ليست الفنانة الأولى التي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، ولكن أصيب به عدد كبير من الفنانين أغلبهم من المشاركين بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وهم بسمة، علا رشدي، سارة عبدالرحمن، ريم العدل، زينب غريب، ومطرب الراب ويجز، ولجأ البعض لتحليل البي سي آر، الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابتهم به وجاءت النتيجة سلبية، وأبرز هؤلاء الفنانين هاني رمزي، شريف منير، آيتن عامر، يسرا، بشرى، والمخرج أمير رمسيس.