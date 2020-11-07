بعد دفاعها عن مهرجان الجونة.. بشرى تقلق وتجري مسحة كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: رغم دفاعها المستميت عن مهرجان الجونة السينمائي مؤكدة أنه ليس السبب في إصابة هذا العدد من النجوم بكورونا، إلا أن القلق دب في قلب الفنانة بشرى مما دعاها للخضوع لمسحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إعلان بعض نجوم الفن إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الرابعة.

نشرت بشرى نتيجة التحليل عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت كاتبة: “الحمد لله نتيجة تحليل الـpcr الخاص بي سلبية رغم حضوري جميع الفعاليات الرسمية للمهرجان.. الالتزام بالكمامة هو السر.. ربنا يحفظ الجميع وشكرا لكل من اتصل للاطمئنان عليا من الشائعات”.

وكان عدد من نجوم الفن قد أعلنوا على مدار الأيام الماضية إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وبرزت الاتهامات بأن تجمع الفنانين في هذا المحفل واختلاطهم من دون أي غجراءات احترازية تسبب في إصابة هذا العدد من النجوم، الأمر الذي دعا بشرى لأن تدافع عن المهرجان بصفتها المدير التنفيذي له، مؤكدة أن إدارة المهرجان ليس من اختصاصها هذا الأمر وأن وزارة الصحة هي المسئولة عن إجراءات التأمين.