ليلى علوي تكشف أسرارها للمرة الأولى

متابعة بتجـــــــــــرد: حلّت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس”، الذي تقدمه الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا”، حيث كشفت العديد من المعلومات عن حياتها الشخصية.

وقالت ليلى في المقدمة مع الدمية “شهاوند”، إنها من مواليد عام 1962، واسم “الدلع” الخاص بها، هو “لولي”، وتحب “شاورما أبو حيدر”، ولديها شقيقة تدعى لمياء حضرت معها البرنامج، كما أنها حاليا عزباء “سينغل”، كما تحب أعمال النجارة، وعندما يحدث كسر في “الدولاب” الخاص بها تصلحه بنفسها، ولا تحب تناول الأسماك و”القرنبيط”.

وأشارت إلى أنها كانت ترغب في الالتحاق بكلية تدرس فيها ميكانيكا السيارات، وأول مرتب حصلت عليه كان 75 قرشا، وكانت سعيدة جداً به، لافتة إلى أن “دمعتها قريبة”، وتبكي كثيراً، وتلاحقها العديد من الشائعات مثل امتلاكها للقصور والسيارات.

وخلال الفقرة، غنت باللغة الفرنسية أغنية “شيري جي تيم شيري”، وغنت أيضا باليوناني، وأشارت إلى أنها تتعلم من فيفي عبده خفة الدم وسرعة البديهة.

وكشفت أنها تعرضت للتحرش من قبل، حيث كانت ترتدي نظارة، وقال لها الشخص الذي يتحرش بها: “والله أحلى من ليلى علوي”.