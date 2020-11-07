أحمد مالك ينضم لقائمة الفنانين في مسحة كورونا وهذه نتيجته

متابعة بتجـــــــــــرد: انضم الفنان أحمد مالك إلى قائمة النجوم الذين أجروا مسحة كورونا بعد عودتهم من مهرجان الجونة، على إثر إعلان أكثر من فنان إصابته بالفيروس عقب انتهاء المهرجان.

وجاءت نتيجة المسحة الخاصة بمالك سلبية وخالية من فيروس كورنا المستجد covid-19.

وكان عدد من النجوم قد كشفوا عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت الدورة الرابعة منه منذ عدة أيام، وربط البعض بين إصابة الفنانين وبين تواجدهم في المهرجان.

وكان الفنان أحمد مالك قد دافع عن نفسه ضد اتهامه بالسرقة على إثر مقطع فيديو انتشر يصوره في أحد المولات وهو يخفي شيئاً في جيبه، إلا أنه نفى الواقعة.

يُذكر أن الفنان أحمد مالك كان قد شارك في الفيلم الدولي “حارس الذهب” الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض في أول يوم من المهرجان وحرص عدد كبير من النجوم على حضوره.

ويعتبر العرض في مهرجان الجونة هو الأول للفيلم في الشرق الأوسط، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا أيلول (سبتمبر) الماضي.