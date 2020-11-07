من السينما إلى المنزل.. كورونا يغير ساحة عرض أفلام الأطفال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مثل كل شيء آخر في زمن كورونا، من المقرر أن يتم إتاحة عرض أحدث الأفلام السينمائية هذا العام في المنزل عبر خدمات البث التدفقي المباشر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن شركة الأفلام السينمائية "يونيفرسال بيكتشرز"، التابعة لشركة "كومكاست" الأمريكية، تعتزم طرح أحدث أفلامها من فئة الرسوم المتحركة، وهو الفيلم الكوميدي "آل كرودز: عصر جديد"، في 18 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من طرحه لأول مرة في دور العرض.

فيلم "آل كرودز: عصر جديد" بطولة عدد من النجوم، مثل نيكولاس كيج وإيما ستون ورايان رينولدز، وهو من إخراج جويل كروفورد.







وبعد أيام قليلة من طرح الفيلم، تعتزم شركة "والت ديزني" إطلاق فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي، "روح"، للجمهور المنزلي، عبر منصة البث التدفقي المباشر "ديزني بلس".

وتدور أحداث الفيلم، وهو من بطولة جيمي فوكس وتينا فاي، حول مدرس موسيقى تنفصل روحه عن جسده.

وعادة ما تتم المواجهة بين أحدث الأفلام السينمائية بشكل حصري في دور العرض، إلا أنه مع استمرار تفشي فيروس كورونا، لن تسمح شركات الإنتاج السينمائي بعرض أفلامها الكبرى في قاعات معظمها خاوية من الجمهور.

وستقوم شركات الإنتاج السينمائي بدلا من ذلك، بإنفاق أموالها المخصصة للتسويق على توصيل الأفلام الضخمة إلى الأشخاص الذين يفضلون البقاء في المنزل، بحسب "بلومبرج".





وتخطط شركة "يونيفرسال" لشن حملة مالتيميديا، تتضمن الترويج لشراء فيلم "آل كرودز" عبر الإنترنت، من خلال البرنامج التليفزيوني الأمريكي الصباحي "توداي"، وعلى شبكات "تيلي موندو" و"برافو"، وهي جميعا تابعة لشركة "إن بي سي يونيفرسال" المملوكة لشركة "كومكاست".

يشار إلى أن الفيلم هو جزء من برنامج خاص بـ "كومكاست" يحمل اسم "سيمفوني"، الذي تصبح من خلاله بعض أسماء الأفلام التابعة لشركة "يونيفرسال" من أولويات الأفلام التي يتم الإعلان عنها على مستوى الشبكات التابعة للشركة.

كما تخطط شركة "يونيفرسال" لطرح موسم جديد من مسلسل "كرودز" التلفزيوني، على خدمة "بيكوك" للبث التدفقي عبر الإنترنت. وتتم حاليا إتاحة "كرودز"، إلى جانب فيلم "كرودز" الأصلي، على خدمة البث التدفقي المنافسة، وهي "نتفليكس".

وفي حين أنه من المتوقع انتهاء بعض التغييرات التي طرأت على تسويق الأفلام السينمائية وتوزيعها، والمرتبطة بتفشي جائحة كورونا، عندما تهدأ وطأة تفشي الوباء، تأمل شركات الانتاج في هوليوود في اكتساب رؤى جديدة بشأن ما يثبت نجاحه في عصر الإنترنت.

وترى وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فيلم "ذا كرودز: عصر جديد"، وهو جزء آخر لفيلم يحمل اسم "ذا كرودز" تم إنتاجه في عام 2013 وتدور أحداثه حول عائلة من العصر الحجري، سيكون أكبر اختبار لاستراتيجية "الطرح المختلط" الجديدة الخاصة بشركة "يونيفرسال"، والتي تقوم على فكرة طرح الأفلام في دور العرض أولا، ثم إتاحتها للشراء عبر الإنترنت بعد ذلك بوقت قصير مقابل 20 دولارا.





ولا تعتمد كل شركات الإنتاج السينمائي على جمهور كبير عبر الإنترنت خلال موسم العطلات الحالي، حيث أجلت شركة "وورنر براذرز" طرحها السينمائي لفيلم "المرأة المعجزة 1984" إلى يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، على الرغم من أن المسؤولين التنفيذيين كانوا قد اقترحوا أنهم سيظلوا مرنين فيما يتعلق بالتواريخ المقررة للعرض بناء على تطورات تفشي فيروس كورونا.

وبينما يعد فيلم "ذا كرودز" الذي تبلغ تكلفة إنتاجه 65 مليون دولار، أكبر فيلم تخطط شركة "يونيفرسال" لطرحه هذا العام في إطار نموذجها الجديد لنظام "الفيديو عند الطلب"، الذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة الفيديو عند الطلب، إلا إنه لن يكون أول أفلامها الذي سيتم طرحه بهذا الشكل.

ومن المقرر أن يتم لأول مرة طرح فيلم الرعب "فريكي"، وهو من بطولة فينس فون وكاثرين نيوتن، في دور العرض في 13 من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، ثم سيتم طرحه على الإنترنت بعد ذلك بوقت قصير،.