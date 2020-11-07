شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحيى الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم أكرم حسنى الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده، ونشر صورة قديمة لوالده عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا، "الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه.. من فضلكم ادعوله بالرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى بإذن الله".



أكرم حسنى

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.