شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المشاهد الأخيرة من فيلم "العنكبوت" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم أحمد السقا تأجيل المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت"، والتي تشاركه في بطولة العمل النجمة منى زكى، لانشغال الأبطال المشاركين معه في بطولة الفيلم وعلى رأسهم منى وظافر العابدين ويسرا اللوزى ، ومقرر استئناف تصوير في أقرب وقت بعد ما يكون جميع أبطاله جاهزين للعمل .

تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخرى يستعد أحمد السقا لإنطلاق تصوير مسلسله الرمضانى الجديد "نسل الأغراب" بعد اسبوعين، وبعد انتهاء كل الترتيبات الخاصة بالمعاينات والتعاقد مع الفريق الرئيسى للعمل الجديد، بقيادة المخرج محمد سامى.