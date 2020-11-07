شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكى.. وريث الفن والوحدة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مثل هذا اليوم منذ عام، استيقظ الوسط الفني على صدمة كبيرة أدمت القلوب، بعد رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى عن عمر ناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

لم يرث الابن هيثم من أبيه الإمبراطور أحمد زكى الفن فحسب، بل ورث الوحدة وعانى مراراتها منذ نعومة أظفاره، فمع بلوغه العام الأول من عمره، رحلت والدته الفنانة هالة فؤاد في عام 1993، ليجد حنان الأم في جدته التى تعلق بها، وبعدما بدأ مشواره الفنى باستكمال ما تبقى من مشاهد فى فيلم "حليم" عام 2006، وبدأ الخطوة الثانية بفيلم "البلياتشو"، وحرمه القدر من جدته في عام 2007.