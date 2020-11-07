شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير "النهارده يوم جميل" الأسبوع المقبل وخطة لعرضه فى المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المخرجة نيفين شلبى يوم السبت المقبل موعدا لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "النهاردة يوم جميل" الذى كان يحمل اسم "سوء الرجالة" قبل تغييره، حتى توقف العمل خلال الفترة الماضية بعد اصابة أحد أبطال الفيلم الفنان محمود الليثى بفيروس كورونا، وكذلك الانشغال بفعاليات مهرجان الجونة السينمائى

فيلم "النهارده يوم جميل" بطولة زينة، باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا ومهندس الديكور محمد المعتصم و مدير التصوير أحمد عادل ومصممة الملابس مني الزرقاني ومن إخراج نيفين شلبي.

الفيلم انطلق تصويره منذ فترة تحت اسم "سوء الرجالة" قبل تغيير اسمه، وانتهى صناعه من تصوير معظم أحداثه اذ يتبقى أسبوع على الانتهاء منه، حيث تم وضع خطة لعرضه فى المهرجانات السينمائية بعد الانتهاء من تصويره وذلك قبل طرحه بدور العرض السينمائية.

سيناريو الفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة بالرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصف للرجل والمرأة معا دون الانحياز لأي طرف في إطار مشوق جديد في التناول والعرض البصري السينمائي.